Seit 2020 befindet sich das Ascherslebener Frauenhaus in neuer Trägerschaft. Das Foto entstand noch am alten Standort.

Aschersleben/MZ - Die Mitglieder des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses der Stadt Aschersleben haben sich zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause beim Internationalen Bund (IB) im Vogelgesang in Aschersleben getroffen. Der IB unterhält dort eine Heimeinrichtung für Jugendliche, betreibt außerdem unter anderem ein Heim für jüngere Kinder an der Ermslebener Straße, eine Mutter-Kind-Einrichtung sowie eine Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche in der Hans-Grade-Straße. 2020 hat der IB auch das Frauenhaus von der Stadt Aschersleben übernommen und die Schutzsuchenden in einem anderen Gebäude untergebracht.