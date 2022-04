Plakate zur Ascherslebener OB-Wahl als Ziel von Brandstiftern

Aschersleben/MZ - Sie hängen zurzeit an Laternenmasten in ganz Aschersleben: Plakate zur Wahl des Oberbürgermeisters am 8. Mai. In den letzten Tagen wurden sie mehrfach zum Ziel von Brandstiftern. Insgesamt fünf Strafanzeigen sind seit dem 19. April in diesem Zusammenhang aufgenommen worden, teilt die Polizei mit. Gezündelt wurde immer abends, zwischen 20 und 23.45 Uhr. Zum Tatort wurden bisher die Breite Straße, die Augustapromenade, die Krügerbrücke und die Herrenbreite.