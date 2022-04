Picknick für alle im grünen Wohnzimmer von Aschersleben

Wie die Herrenbreite am Sonntag zum großen Treffpunkt werden soll und warum die Veranstalter keine Wiederholung planen.

Die Initiatoren des Picknicks auf der Herrenbreite hoffen auf rege Beteiligung, so wie hier bei einem früheren Picknick im Stadtpark.

Aschersleben/MZ - Strahlender Sonnenschein, grüne Wiesen mit bunten Decken, überall Lachen und in angeregte Gespräche vertiefte Menschen - so stellt sich die Aschersleber Kulturanstalt (AKA) ihr „Picknick für alle“ am Sonntag, 24. April ab 14 Uhr auf der Herrenbreite vor. Hier sollen sich neue und alteingesessene Aschersleber begegnen und die Parkanlage richtig nutzen lernen.