Pianistin und Schauspieler würdigen Beethoven im Bestehornhaus Aschersleben

Aschersleben/MZ - Ludwig van Beethoven bleibt ein Mann für alle Fälle. Wer in Moll gestimmt ist, der greift zu seiner Pastorale, wer gut gelaunt durch den Tag schweben will, legt sein Klavierkonzert C-Dur auf, und wer auf Pauken und Trompeten steht, der wählt seine 5. Sinfonie.

Am Freitag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr bringen die Pianistin Svetlana Meskhi und die Schauspieler Hilmar Eichhorn und Hagen Möckel im Bestehornhaus Aschersleben ein literarisch-musikalisches Porträt auf die Bühne.

Beethovens außergewöhnliches Leben war gekennzeichnet durch Genie, Krankheit und unerwiderte Liebe. Es war facettenreich, energiegeladen, kraftvoll, leidenschaftlich und leider viel zu kurz.

Mit ihrem Programm zu seinem 250. Geburtstag verneigen sich die drei Künstler vor dem Jahrhundertgenie, dessen Schwerhörigkeit mit 28 Jahren begann, der über die Jahre wohl an einer Bleivergiftung völlig ertaubte und mit nur 56 Jahren an Leberzirrhose starb.

Er liebte den Alkohol und in Ermangelung von Geld, trank er oft billigen mit Bleizucker gesüßten Weißwein. Sein Wunsch, am Ende noch einmal guten Rheinwein aus seiner Heimat zu genießen, ging nicht in Erfüllung, zu spät kamen die drei Flaschen im Schwarzspanierhaus Wien an. So blieben nur seine letzten Worte zu sagen: „Schade, schade, zu spät.“

Tickets für den Abend sind in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, (Tel.: 03473/8409440, info@aschersleben-tourismus.de) zum Vorverkaufspreis von 17 Euro erhältlich (Abendkasse 20 Euro). Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis ist am Einlass vorzuzeigen.