Pflegeheim in Aschersleben setzt auf tierische Unterstützung

Infektionen, Isolation und Tote: Pflegeheime traf die Pandemie heftig. Schritt für Schritt kämpfen sich Bewohner und Mitarbeiter nun in den Alltag zurück. In Aschersleben soll tierischer Besuch dabei helfen.

Aschersleben/MZ - Das kleine Stück Hundefutter lässt Akiro sich sichtlich schmecken. Geräuschvoll knackt es zwischen den Zähnen des sibirischen Schlittenhundes. Das wiederum treibt Husky-Weibchen Ari noch zusätzlich an. Auch sie will, wie Akiro, den Leckerbissen finden. Rasant durchschnüffelt sie alle Ecken der kleinen Federmappe, die Lothar Buchwald, 80 Jahre alt, in seiner Hand hält. Dann bekommt Ari das Futterstück zu fassen. „Das haben die beiden gut gemacht“, freut sich Buchwald.