Pfefferspray-Angriff auf Bahnstrecke Dessau-Aschersleben

Ein Mann hat am Mittwoch am Güstener Bahnhof mehrere Fahrgäste mit Pfefferspray attackiert.

Güsten/Aschersleben/MZ - Auf der Bahnstrecke Dessau-Aschersleben hat am Mittwoch ein Mann mehrere Fahrgäste mit Pfefferspray attackiert. Am Bahnhof Güsten griff er vom Gleis aus zunächst einen 52-Jährigen an, der dadurch kurzzeitig sein Sehvermögen verlor und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein weiterer Mann sowie drei Kinder wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Bundespolizei hat gegen den mutmaßlichen Täter Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Auf der Strecke kam es zu Zugausfällen und Verspätungen.