Aschersleben/MZ - „Du bist nicht total verpeilt, kannst dich in deutscher Sprache oder mit ein paar broken english unterhalten, checkst nicht alle 3 Minuten Insta, Facebook und Co? Min. 2 Tage hintereinander zu arbeiten, ohne gleich an Burn Out Syndrom zu erkranken, kriegst du hin? Du kannst Burger freihändig wenden? Dann wäre KOCH ‍ dein Ding!?! Kannst Bier von Wasser unterscheiden? Dann wäre Glasfüller dein Job?!? Bezahlung geht so, Chef iss so lala, das Team ist ständig am Feiern, Trinkgeld gibts auch, Sonntag und Montag iss chill out, alles andere findest du schon raus!“

