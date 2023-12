Pegel an Selke, Wipper und Eine im Seeland und in Aschersleben derzeit stabil

In Gatersleben rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Selke aus, da dort ein Baum ins Flussbett gefallen war.

Seeland/Aschersleben/MZ - Im Gegensatz zu anderen Regionen im Salzlandkreis blieben die Pegelstände an Selke, Wipper und Eine im Seeland und in Aschersleben über die Feiertage stabil bzw. sind sogar gesunken. Von einer Hochwassersituation könne entsprechend der Angaben auf dem Hochwasserportal des Landes Sachsen- Anhalt derzeit in Aschersleben, in Schierstedt sowie in Giersleben nicht gesprochen werden.