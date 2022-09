Patient aus Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet

Auch die Bundespolizei ist an der Suche beteiligt.

Clemens N. ist aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet und wird nun gesucht.

Bernburg/MZ/KT - Ein 26-jähriger Patient des Maßregelvollzugs für suchtkranke Täter in Bernburg ist am Donnerstag aus der Einrichtung geflohen. Wie Franka Petzke, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Salus gGmbH, mitteilt, hat er den begleiteten Ausgang zur Flucht genutzt.

Er war ihren Angaben zufolge im Rahmen seiner Lockerungsstufe mit einer Pflegerin im offenen Parkgelände der Klinik unterwegs. Nachdem der Ausgang etwa eine halbe Stunde unauffällig verlaufen war, flüchtete der Mann um 16.30 Uhr über eine Mauer in Richtung John-Rittmeister-Straße.

Clemens N. ist aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet und wird nun gesucht. (Foto: Polizei)

Bundespolizei mitalarmiert

Die Polizei wurde daraufhin informiert und leitete die notwendigen Maßnahmen ein. Umfangreich wurde laut Polizeisprecher Marco Kopitz das Umfeld abgesucht. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz – allerdings ohne Erfolg. „Die Spur verlor sich in der Fischergasse“, so Kopitz weiter. Unterdessen wurde auch die Bundespolizei von der Flucht in Kenntnis gesetzt.

Bei dem 26-Jährigen handelt es sich laut Petzke von der Salus gGmbH um einen drogenabhängigen Straftäter, der wegen bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt wurde. Er ist seit August 2021 im Maßregelvollzugszentrum Bernburg untergebracht und stammt laut Polizeiangaben aus dem Burgenlandkreis.

Laut Polizei ist er 1,95 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer, hat braune, kurze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer rotbraunen Joggingjacke, einer blauen Jeans und einer weißen Hose bekleidet.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des geflüchteten Mannes machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Bernburg unter der Telefonnummer 03471/37 90 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Es wird darum gebeten, nicht selbstständig an die Person heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren oder zum Telefonhörer zu greifen und die Wache anzurufen.