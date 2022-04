Passions-Musik in der Ascherslebener Stephanikirche

Aschersleben/MZ - Mit Mütze und blauen Fingern ein Konzert zu spielen, das sei auch für ihn neu, sagte Roland Schaetz, Cellist des Streichensembles saxonia music company. So sehr die Künstler am Sonntag in der Stephanikirche Aschersleben auch froren: Den ebenfalls frierenden Zuhörern vermochten sie das Herz zu erwärmen mit einer Passions-Musik, die diesmal ganz im Zeichen der großen Bitte um Frieden stand. „Heute betet die Musik mit und für uns und vielleicht hilft sie, das Schwere zu tragen“, sagte Pfarrerin Anne Bremer in ihren Begrüßungsworten. „Endlich“, meinte sie, sei wieder eine Passions-Musik zu hören - nach immerhin drei Jahren Pause.