Parken ist für Anwohner der Ascherslebener Worthstraße ein Problem

Auch nach Abschluss der Bauarbeiten sind am alten Stadtbad in Aschersleben Parkplätze Mangelware.

Aschersleben/MZ - Wer in Aschersleben in der Worthstraße wohnt und ein Auto besitzt, der hat es nicht leicht. Parkplätze sind dort Mangelware. Und seit das Seniorenhaus am Stadtpark fertiggestellt ist, fallen auch die „wilden Parkplätze“ an der Ecke zur Adam-Olearius-Straße weg. „Zehn bis zwölf Parkplätze können nicht mehr genutzt werden“, gibt Yves Metzing (SPD), an den diese Problematik zum wiederholten Male herangetragen wurde, auf der jüngsten Zusammenkunft des Stadtrates zu bedenken.