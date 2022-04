Pantinen eines Bergmanns aus Drohndorf werden geborgen

Drohndorf - Martin Planert ist gerüstet. Der schlanke Mann im weißen Schutzanzug, mit Arbeitsschuhen, Helm und Lampe befestigt noch die Kamera am Gürtel und greift nach einer roten Kiste. Die geht mit in den Berg, denn der Referent vom Landesamt für Archäologie und Denkmalschutz ist in besonderer Mission nach Drohndorf gekommen.