Ortsverband der CDU aus Aschersleben nominiert ihren Kandidaten

Aschersleben/MZ - Maik Planert ist der Kandidat der CDU für die Oberbürgermeisterwahl in Aschersleben im kommenden Jahr. Der Ortsverband hat ihn nominiert.

Planert, der einzige Bewerber der Christdemokraten, erhielt 26 von 27 abgegebenen Stimmen, bedankte sich für die Unterstützung, die er auch im Wahlkampf benötige, denn er erwarte ein enges Rennen. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wer der Richtige ist, der für die CDU in den Wahlkampf geht. Maik Planert ist in Aschersleben geboren, die Stadt ist sein Lebensmittelpunkt. Zudem ist er in der Kommunalpolitik etabliert und verfügt über Führungsqualitäten. Er ist der absolut Richtige für das Amt des Oberbürgermeisters“, sagt der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Benno Schigulski zu seiner Nominierung.

Kein Unbekannter in der Kommunalpolitik

Maik Planert ist in der Kommunalpolitik kein Unbekannter. Er ist seit 2014 Mitglied in der CDU und wurde bereits ein Jahr später in den Stadtrat und den Kreistag gewählt. Das gelang dem 47-Jährigen auch 2019 wieder. Er ist in Aschersleben geboren, aufgewachsen, lebt und arbeitet hier. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 1994 begann Planert ein Studium der Rechte an der Martin-Luther-Universität in Halle. Nach dem Referendariat arbeitete er einige Jahre als selbstständiger Rechtsanwalt in Aschersleben. 2005 wechselte er in den Polizeidienst, leitete mehrere Dienststellen, unter anderem in Quedlinburg und Magdeburg. 2012 erfolgte die Promotion.

„Ich hatte viele Wochenendeinsätze, war weg von Zuhause. Die Familie kam zu kurz“, blickt Planert zurück. Und so ging er, als sein Sohn geboren wurde, an die Fachhochschule der Polizei.

„Ich möchte Aschersleben voranbringen, neue Akzente setzen, denn die Stadt hat viel zu bieten“

Zu seiner Motivation, als OB-Kandidat anzutreten, sagt er: „Ich möchte Aschersleben voranbringen, neue Akzente setzen, denn die Stadt hat viel zu bieten.“ Was gut ist, solle erhalten werden, wo man verbessern und gestalten könne, müsse man das machen.

Unter dem Motto „Aschersleben hat Zukunft“ hat Maik Planert acht Kernthemen formuliert, die er nach seiner Wahl umsetzen möchte. Ein Thema ist die bessere Vermarktung des Tourismus in Aschersleben. Dabei habe ihm der neue Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, bereits seine Unterstützung zugesagt.

Logo zu OB-Wahl Repro: Büttner

Auf der Agenda steht auch die Förderung der Wirtschaft in der Einestadt. Dabei geht es ihm besonders um den Einzelhandel. Zudem „muss die Stadt solide haushalten, ohne sich jedoch kaputtzusparen“. Die Stadtverwaltung müsse seiner Meinung nach neu strukturiert werden. Das heißt effektiver und effizienter arbeiten sowie digitaler werden. Auch die Ortsteile will Planert mehr in die kommunale Familie einbeziehen und spricht sich für Mehrgenerationenhäuser aus. Zudem möchte er, dass es in jedem Ortsteil einen Lebensmittelladen gibt. Weitere Schwerpunkte sind Sicherheit, Sauberkeit, ehrenamtliches Engagement und Stadtentwicklung.

Der CDU-Kandidat hat eine Web-Seite geschaltet. Auf maik-planert.de kann man mit ihm in Kontakt treten, Ideen und Vorschläge machen oder ihn im Wahlkampf unterstützen.