Organisatoren sind von Hilfsbereitschaft in und um Aschersleben überwältigt

Die Ausgabe von Spenden an Flüchtlinge hat in den Räumen der Akademie Überlingen begonnen. Was derzeit noch am dringendsten benötigt wird.

Aschersleben/MZ - An der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bisher viele Bürger beteiligt – dafür bedanken sich die Akademie Überlingen und die Stadt Aschersleben. 4.180 Euro sind bisher auf dem Konto der Stadt eingegangen, auch dafür großen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Aschersleberinnen und Aschersleber“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Kathrin Sommer. „Die Zahl der Sachspenden war enorm. Es wurden viele Kleidungsstücke für Frauen und Kinder abgegeben, so dass es jetzt zu einem Überhang an solcher Kleidung gekommen ist. Deshalb bitten wir, keine weiteren Kleidungsstücke zu spenden“, führt Kathrin Sommer weiter aus.

„Was jetzt benötigt wird, sind Bettdecken, Kopfkissen, Bettwäsche und Handtücher“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Aber auch Hygieneartikel bis hin zu Binden oder Tampons werden angenommen. Ebenso gebraucht werden Babynahrung und Konserven sowie nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Die Annahme und Ausgabe der Sachspenden erfolgt im Gebäude der Akademie Überlingen, Hohe Straße 6, an folgenden Wochentagen: Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr. Die Abgabe von Sachspenden endet vorerst am 11. März. Ansprechpartner für die Annahme von Sachspenden sind: Janine Stoisiek, Akademie Überlingen, Telefon: 03473/91 32 10; Kathrin Sommer, Stadt Aschersleben, Gleichstellungsbeauftragte, Telefon: 03473/958 111.

Wer Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte wie Couch, Kühlschrank oder Waschmaschine usw. zur Verfügung stellen möchte, der wird gebeten, eine E-Mail mit den entsprechenden Angaben (was, wie, wo, Kontaktdaten) an die Koordinierungsstelle in Aschersleben zu senden - E-Mail: ukrainehilfe@aschersleben.de. Die Geräte werden dann von der Koordinierungsstelle abgeholt. Diese befindet sich in der Heinrichstraße 4 (Alte Tischlerei), Telefonnummer: 03473/ 840 89 63.