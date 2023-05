Zwei Angriffe auf offener Straße hielten Aschersleben am vergangenen Wochenende in Atem. Wie solche Gewaltakte verhindert werden sollen.

Aschersleben/MZ - Während des Gildefest-Wochenendes machten zwei Gewalttaten in Aschersleben Schlagzeilen. Erst wurde ein Security-Mitarbeiter an der Herrenbreite hinterrücks mit einem Messer attackiert, dann wurden zwei Mädchen in der Hohen Straße angegriffen. Doch auch wenn die beiden Vorfälle in Zusammenhang mit dem Gildefest standen, ereigneten sie sich doch nicht direkt auf dem Festgelände, sondern auf Ascherslebens Straßen.