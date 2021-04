Ohne Lampionumzug: Wie Lichtereinkauf trotz Corona stattfinden soll

Aschersleben - Beim Gilde-Stammtisch am 3. November soll noch einmal intensiv besprochen werden, was möglich ist, sagte Martin Lampadius. Denkbar sei zum Beispiel Straßenkunst, die wandert und sich nicht länger an einem Ort aufhält. Auch bei der Illuminierung der Innenstadt könne man sicher noch eine Schippe drauflegen.

Gibt es in diesem Jahr einen Lichtereinkauf? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fans dieser Veranstaltung, die in der Vorweihnachtszeit ein echter Anziehungspunkt nicht nur für die Einwohner ist. Eine Nachfrage bei Gilde-Chef Martin Lampadius bringt die Antwort: Der Lichtereinkauf findet statt.



Die Entscheidung sei vor eineinhalb Wochen gefallen, „aber natürlich verfolgen wir die aktuellen Entwicklungen“, sagt er. Allerdings wäre es mehr als schade, den „für die Einzelhändler wichtigsten Tag im Jahr“ ausfallen zu lassen.



Der Lichtereinkauf, der am 27. November mit Attraktionen und Angeboten zum Bummeln durch die Innenstadt einladen soll, besticht zum einen wegen seines geselligen Charakters.

Lampadius: Gute Gelegenheit, erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen

Andererseits ist er gute Gelegenheit, erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen und sich in entspannter Runde zu treffen. Die Einzelhändler profitieren davon, und deshalb ist sich Lampadius sicher, dass wiederum viele mitmachen.

Auch wenn die Infektionszahlen jetzt bundesweit wieder steigen, sieht Lampadius in Sachsen-Anhalt bisher keinen Grund zu übermäßiger Sorge, aber zu Vorsicht.

Deshalb wird der Lichtereinkauf 2020 ein wenig anders ablaufen als gewohnt. Ausfallen werden das Feuerwerk, das Stockbrotbacken und der Lampionumzug - also alle Programmpunkte, die große Menschenansammlungen zusammenführen würden. Im Moment sei man noch beim Ideensammeln, und beim Gilde-Stammtisch am 3. November soll noch einmal intensiv besprochen werden, was möglich ist und was nicht.



Denkbar sei zum Beispiel Straßenkunst, die „wandert“ und sich nicht länger an einem Ort aufhält. Auch bei der Illuminierung der Innenstadt könne man sicher noch eine Schippe drauflegen, „sodass es trotzdem ein schöner Lichtereinkauf werden kann.“

Adventskalender wird mit einer Auflage von 3.000 Stück gedruckt

Die Kaufmannsgilde will mit Optimismus an die Sache herangehen und erinnert an den landesweit ersten verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben unmittelbar nach dem Ende des Lockdowns. Dieser sei ein großer Erfolg ohne negative Folgen gewesen. „Wir wollen auch diesmal mit Optimismus an die Sache herangehen.“

In diesen Tagen geht übrigens auch der beliebte Adventskalender in den Druck. Er wird ab 4. November in einer Auflage von 3.000 Stück in vielen Geschäften verkauft und vielleicht auch zum Lichtereinkauf noch zu haben sein. Das Motiv stammt wiederum von der Reinstedter Malerin Gabriele Brantin. Der Kalender kostet diesmal nicht vier, sondern fünf Euro.



Dafür verstecken sich hinter den Türchen statt der 24 Preise 30. Das bedeutet, dass an einigen Tagen zwei Preise verlost, also zwei Gewinnnummern gezogen werden. Auch wenn der Kalender immer schnell ausverkauft ist und vielen als vorweihnachtliche Aufmerksamkeit dient, will die Gilde bewusst keine höhere Auflage.



„Er soll etwas Besonderes bleiben, und er ist eine großartige Unterstützung für die Aktionen der Innenstadthändler“, so der Vorstandsvorsitzende. Aus dem Erlös finanzieren die Gewerbetreibenden unter anderem das jährliche Pflastermal-Festival in der Innenstadt. (mz)