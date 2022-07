Öffnungstermin steht aber noch in den Sternen

Aschersleben - Eigentlich sollte Mitte Juni die Freibadsaison längst begonnen haben. Doch in Corona-Zeiten ist eben vieles anders. Allerdings ist die Pandemie nicht der unmittelbare Grund dafür, dass der Badespaß 2021 im Ascherslebener Freibad Unter der Alten Burg immer noch auf wackeligen Beinen steht. Vielmehr habe ein Defekt an einer Wasserleitung zu Verzögerungen in Sachen Saisonvorbereitung geführt (MZ berichtete), erklärt die Geschäftsführerin der Optimal GmbH, Carmen Giebelhausen, die neben dem Sport- und Freizeitcenter Ballhaus auch das Freibad bewirtschaftet. Und es habe mehrere Tage gebraucht, um das Leck aufzustöbern. Am Dienstag wurde es schließlich entdeckt, so dass mit der Reparatur begonnen werden konnte, erklärt die Ballhaus-Chefin auf MZ-Anfrage.

