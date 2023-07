Die Agravis-Gruppe nimmt in Aschersleben eine moderne Aufbereitungsanlage für Saatgut in Betrieb. Das Land fördert die Investition mit 1,8 Millionen Euro.

Aschersleben/MZ - Eine der modernsten Aufbereitungsanlagen für Saatgut ist am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der Agravis Ost in der Walter-Kersten-Straße in Aschersleben offiziell in Betrieb genommen worden. „E-Vita plus“ heißt das rein physikalisch-biologische Verfahren, bei dem das Getreide mit Elektronen beschossen wird und so alle am Samen haftenden Pilze, Viren und Bakterien beseitigt werden.