Am Wochenende hat die Sommer-Runde der „Offenen Gärten“ in Aschersleben, Seeland und Umgebung stattgefunden. Zahlreiche Gartenfreunde haben die kleinen, grünen Oasen der Region bestaunt.

Offene Gärten in Aschersleben, Seeland und Umgebung ziehen Besucher an

Mehringen/Hoym/MZ - „Man muss sich schon überwinden“, meint Uta Friedmann, die erstmals an der Aktion „Offene Gärten“ teilnimmt und am Wochenende einigen hundert Neugierigen ihr 1.000 Quadratmeter großes Gartenreich in Mehringen zeigt. Warum? „Weil wir diesen Gartenfimmel haben“, erklärt ihr Mann Peter. „Wir verbringen viel Zeit damit, um den Garten schön zu machen – und das wollten wir mit anderen teilen“, schildert er seine Beweggründe dafür. Zudem hätten sie in der Nähe nach Gleichgesinnten gesucht, die Interessengemeinschaft „Offene Gärten“ sei da genau das Richtige.