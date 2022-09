Offene Denkmale auch in Aschersleben ein Besuchermagnet

Historische Bauten haben in Aschersleben hunderte Besucher trotz Regens angelockt.

Aschersleben/MZ - Regen und Wolken färben den Himmel über Aschersleben am Sonntag grau - und doch pilgern zahlreiche Menschen durch die Stadt, um am Tag des offenen Denkmals einen Blick auf historische Schätze, Kirchen und Wehranlagen werfen zu können. Es gibt Führungen durch Rathaus, den Grauen Hof, der der älteste Profanbau von Aschersleben ist, und das Gymnasium der Stadt, das in seiner Aula mit besonderen Glasfenstern aufwarten kann.