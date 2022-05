OB-Wahl in Aschersleben: Wahllokale seit acht Uhr geöffnet

Fünf Kandidaten treten heute in Aschersleben bei der Wahl um das Amt des Oberbürgermeisters an.

Aschersleben/MZ - Wer wird neuer Oberbürgermeister in Aschersleben? Am heutigen 8. Mai 2022 ist der Tag der Entscheidung. 22.561 Wahlberechtigte sind seit acht Uhr dazu aufgerufen, ihre Stimme bis 18 Uhr in einem der 24 Wahllokale abzugeben. Zur Wahl stehen Steffen Amme (Widab), Peter Breitwieser, Torsten Graßmann, Martin Lampadius (alle parteilos) und Carsten Reuß (SPD). Damit geht nach 28 Jahren eine Ära im Rathaus Aschersleben zu Ende. Noch-Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) tritt nicht noch einmal an.