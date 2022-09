„O’zapft is“: Wo in Aschersleben und im Seeland die Oktoberfeste steigen

In diesem Jahr wird an der Eine wieder das Oktoberfest gefeiert. Was dabei die Maß Bier kostet.

Endlich wieder ausgelassen feiern, wie auf dem Bild beim Oktoberfest in der Alten Hobelei in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Was in München seit dem 19. Jahrhundert gefeiert wird, erfreut sich auch in der hiesigen Region immer größerer Beliebtheit: das Oktoberfest. Wo in den nächsten Wochen in Aschersleben und dem Seeland Dirndl, Trachtenbluse und Lederhose ausgeführt werden können? Wir haben da ein paar Vorschläge: