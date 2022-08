Nordharzer Städtebundtheater feiert „Italienische Nacht“ am Concordia See

Seeland/MZ - Ein herrlicher Sonnenuntergang, ein lauer Sommerabend, Getränke und zu Herzen gehende italienische Klänge, was kann da bei der Operngala „Italienische Nacht“ noch fehlen? Höchstens ein Gondoliere, der auf seiner Gondola über den Concordia See manövriert. Das in ihr Programm zu integrieren haben die Harzer Sinfoniker ja noch bis zum kommenden Sommer Zeit.