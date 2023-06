Aschersleben/MZ - Die Temperaturen steigen, allmählich stellt sich der Sommer ein. Doch der Sprung ins kühle Nass des Ascherslebener Freibades ist noch nicht möglich. Denn während in der Region – zum Beispiel am Concordia See oder am Froser See – die Badesaison schon in vollem Gange ist, herrscht im Freibad Unter der Alten Burg noch Ruhe, wenn nicht gerade der Rasenmäher über die Flächen rattert.

