Noch immer haben in Aschersleben nicht alle eine Biotonne

Aschersleben/MZ - Ursula Lüpkes ist empört. Jedes Mal, wenn die Ascherslebenerin ihre Biotonne zur Abholung bereitstellt, sieht sie: In der gesamten Ermslebener Straße steht nur vor zwei anderen Häusern eine braune Tonne. Alle anderen Haushalte wären bisher verschont geblieben und sie sehe nicht, dass sich an diesem Zustand in naher Zukunft etwas ändern wird.