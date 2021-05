Nichts wird gestellt, alles ist authentisch

Aschersleben/MZ - „Am liebsten fotografiere ich Menschen“, erzählt der 19-jährige Jeremy Lorenz. „Ich versuche authentisch ihre Emotionen in Momentaufnahmen festzuhalten - in denen nichts gestellt ist. Solche natürlichen, dynamischen Aufnahmen sehen einfach am besten aus.“ Doch für sein aktuelles Fotoprojekt fokussiert er sich vor allem auf Gebäude, wie etwa die Weiße Villa oder die Adam-Olearius-Schule, die er architektonisch besonders ansprechend findet.

„Hier in Aschersleben gibt es viele schöne Foto-Motive und die Stadt verändert sich ja auch“, so der 19-Jährige. Deswegen hat er zusammen mit Niklas Haase und Nino Heinrich den Instagram- und Facebook-Kanal „UnserAschersleben“ gegründet. Mit ihren Eindrücken aus der Eine-Stadt wollen sie einerseits „Good Vibes“, also gute Laune bei den Ascherslebenern versprühen, andererseits sollen sie auch Leute erreichen, die hier nicht mehr wohnen oder überlegen hierher zu ziehen.

„Klar, drehe ich auch Videos, aber das Schneiden übernimmt Niklas“

Während Nino Heinrich sich vor allem um die Konzeption und Analyse der Beiträge und Niklas Haase sich um die Videos kümmere, ist Jeremy Lorenz’ Steckenpferd die Fotografie. „Klar, drehe ich auch Videos, aber das Schneiden übernimmt Niklas. Ich bearbeite dafür die Fotos bei Photoshop“, erklärt der Ascherslebener, der bei dem Projekt seine Fähigkeiten weiterentwickeln möchte.

Die Basis für Fotografie und Bildbearbeitung habe er sich sowohl in der Medien-Arbeitsgemeinschaft am Stephaneum angeeignet, als auch autodidaktisch über sogenannte YouTube-Tutorials. Das sind Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Internet für verschiedenste Sachen. „Das allein reicht aber nicht aus. Man muss Fotografie aktiv leben. Also: Rausgehen, ausprobieren, Feedback einholen, lernen und verbessern“, so der 19-jährige Student, der vergangenes Jahr am Stephaneum sein Abitur absolviert hat.

„Ich möchte später mal zwei Standbeine haben“

Jetzt könnte man meinen, dass Jeremy Lorenz bestimmt „Irgendwas mit Medien“ studiert - doch der Ascherslebener hat sich hingegen für ein Verwaltungsökonomie-Studium in Halberstadt entschieden. „Ich möchte später mal zwei Standbeine haben.“ Außerdem habe ihm ein Praktikum bei der Natur- und Umweltbehörde in Aschersleben gezeigt, dass man auch in der Verwaltung den Schreibtisch verlassen und aktiv etwas gestalten kann. „Es war kein reiner Bürojob. Wir sind auch rausgefahren und haben etwa Krötenschutzzäune aufgebaut“, erinnert sich der Student. Umwelt und Natur - das seien ihm wichtige Themen. So versuche er auch privat wenig Plastik zu benutzen, Leitungswasser zu trinken sowie regionale und Bio-Produkte zu kaufen.

Apropos regional: In seiner Freizeit schwingt er sich gern aufs Rad und erkundet die Gegend. Während die meisten aus seiner Klasse nach dem Abi weggezogen sind, verspüre der 19-Jährige keinen Drang dazu. Er wolle lieber hier bleiben, wo auch sein engster Freundeskreis ist. „Und von Aschersleben aus kann man auch alles andere gut erreichen.“ So ist er auch fürs Studium nicht umgezogen.

„Wäre durch Corona jetzt kein Distanzunterricht, wäre ich für meine Seminare mit dem Zug nach Halberstadt gependelt“, so Jeremy Lorenz. Und damit er nicht den ganzen Tag nur vorm Bildschirm sitzt, ist er auch gern für „UnserAschersleben“ draußen unterwegs, probiert sich aus und teilt seine gute Laune. (mz)