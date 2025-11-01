Der SC Seeland, aktueller Tabellenführer der Salzlandliga, peilt den neunten Punktspielsieg in Folge an. Das schaffte noch keine Mannschaft seit Einführung der Liga. Auch der FSV Drohndorf-Mehringen und Rotation Aschersleben stehen am Sonntag zu Hause auf dem Platz.

Neunter Spieltag der Salzlandliga: Der SC Seeland steht vor einem neuen Rekord

Der Sportclub Seeland, hier mit Mittelfeldspieler Kevin Männel (rechts), will gegen Bernburgs Zweite einen Heimsieg einfahren.

Salzlandkreis/MZ - Der SC Seeland kann in der Salzlandliga einen neuen Bestwert aufstellen: Noch nie gelang es einer Mannschaft seit Einführung dieser Liga, die ersten neun Punktspiele zu gewinnen. Der Tabellenführer erwartet die Reserve des SC Bernburg. Die Fußballer vom SV Rotation Aschersleben und vom FSV Drohndorf-Mehringen wollen am neunten Spieltag ebenfalls Heimsiege einfahren. Die Partien werden am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.