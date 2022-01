Neujahrsspaziergang im Zoo Aschersleben auch dieses Jahr wieder virtuell

Aschersleben/MZ - Traditionell findet am ersten Sonntag im neuen Jahr der Neujahrsspaziergang im Zoo Aschersleben mit dem Zooleiter statt. Coronabedingt wird diese Runde erneut nur virtuell zu erleben sein. Alexander Beck nimmt die Zuschauer am 2. Januar ab 11 Uhr mit auf einen Rundgang durch den Zoo und zeigt ihnen, was sich so alles in letzter Zeit getan hat.

Zu erleben ist dies auf dem Facebook-Kanal der Aschersleber Kulturanstalt (AKA) und dem Youtube-Kanal der Stadt Aschersleben. Für den persönlichen Rundgang ist der Zoo auch geöffnet.