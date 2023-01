Putzaktion in Aschersleben nach Silvester - Wo besonders viel geböllert wurde

Die Winterdienstbereitschaftsgruppe des Bauwirtschaftshofes, bestehend aus 17 Mitarbeitern, zieht am Neujahrstag durch die Straßen Ascherslebens, um den Silvestermüll in der Innenstadt zu beseitigen.

Aschersleben/MZ - Das Knallen an Silvester bereitet vielen große Freude. Auch in Aschersleben waren pünktlich um null Uhr die Menschen auf der Straße, um mit Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Man hätte beinahe meinen können, die Ascherslebener wollten nachholen, was ihnen in den letzten zwei Jahren an Böllerei gefehlt hat.