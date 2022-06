Neues Pflegeheim am Ascherslebener Stadtpark soll pünktlich fertig werden

Aschersleben/MZ - Tapeten werden im Flur eines Wohnbereiches zugeschnitten und an die Wände geklebt. An anderen Stellen verlegen Elektriker Kabel und schließen Steckdosen an. Türen werden eingebaut und Klinken angeschraubt. In den Untergeschossen des künftigen Seniorenhauses am Stadtpark in Aschersleben wird mit Hochdruck gearbeitet. Fliesen, Fußböden, Sanitär sind schon verklebt oder eingebaut. Tiefbauer pflastern die Wege um das Haus, Garten- und Landschaftsbauer werden in den nächsten Wochen erwartet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<