Catharina und Hartwig Janus sind das neue Pfarrer-Ehepaar in Aschersleben. Warum sie ihre neue Heimat schon jetzt sehr mögen.

Fühlen sich wohl in Aschersleben: Catharina und Hartwig Janus sind die neuen Pfarrer in Aschersleben und Umgebung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Von der kleinsten Stadt in die älteste: Für Superlative haben Catharina und Hartwig Janus ein Händchen, zumindest, wenn es um sachsen-anhaltische Städte geht. Denn das Pfarrerpaar lebte mit seinen vier Kindern zuletzt in Sandau in der Altmark.