Verliebte können in Zukunft direkt am Concordia See heiraten.

Heiraten am Concordia See ist nun möglich.

Seeland/MZ - Die Stadt Seeland hat nun einen weiteren und ganz besonderen Trauungsort: am Schadelebener Radstützpunkt, direkt am Concordia See. Der Stadtrat hat der Widmung am Dienstagabend einhellig zugestimmt.