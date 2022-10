Neuer Pfarrer in Reformierter Gemeinde in Aschersleben

Dániel Csákvári hat zwar nur eine halbe Stelle in der Reformierten Gemeinde in Aschersleben, will aber bei der Reformierten Kirche ganze Arbeit leisten.

Aschersleben/MZ - „Isten hozta!“. Das ist Ungarisch und heißt „Herzlich willkommen!“ Der Gruß gilt Dániel Csákvári. Er wirkt seit einigen Wochen als neuer Pfarrer im Reformierten Kirchenkreis und hat seine Pfarrerswohnung gleich neben der Liebfrauenkirche auf dem Halberstädter Domplatz. „Hier bin ich zur Hälfte“, lacht er und verspricht, ganze Arbeit zu leisten. Als Seelsorger betreut er die Evangelisch-Reformierten Gemeinde in Aschersleben und die in Halberstadt. „Außerdem habe ich die Zuständigkeit für das Projekt „Reformiert vernetzt“ in Sachsen-Anhalt.“ Evangelisch-reformierte Gemeindeglieder ohne direkte Bindung an eine Gemeinde will der 46-Jährige, der unterdessen zwei Jahrzehnte in Deutschland lebt, „wieder zu uns ins Boot holen“.