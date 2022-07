Neuer OB hat Büro im Ascherslebener Rathaus bezogen

Zum ersten Mal am neuen Arbeitsplatz: OB Steffen Amme. Anders als sein Vorgänger hat er digital aufgerüstet.

Aschersleben/MZ - Dass sein Büro auf der Sonnenseite liegt und so im Sommer ordentlich warm wird - Steffen Amme kennt das schon von seinem alten Arbeitsplatz im Umweltamt des Landkreises. Am Dienstag nimmt er zum ersten Mal am neuen Schreibtisch im Rathaus Platz. Der wirkt noch sehr übersichtlich-aufgeräumt, doch das wird sich ändern, denkt der neue Chef im Rathaus.