Ein kleines Knopffest beendet Arbeiten an einem Teilabschnitt des Chordachs der Ascherslebener Stephanikirche. Wie es weitergehen soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Kirchengemeinde St. Stephani in Aschersleben hat am Mittwochnachmittag ein Knopffest gefeiert. „Ein kleines nur, aber ein Fest“, wie Pfarrerin Anne Bremer betonte. Weil die Dacharbeiten am Reiter jetzt abgeschlossen sind, haben Mitarbeiter der Werkstätten für Denkmalpflege Quedlinburg die Bekrönung wieder nach oben gebracht und damit den höchsten Punkt des Chordaches markiert.