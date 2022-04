Neuer Flächennutzungsplan soll für ganz Aschersleben kommen

Aschersleben/MZ - Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) hätte es gern verhindert. Er hält es für unnötig, zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Flächennutzungsplan für Aschersleben und die elf Ortsteile aufstellen zu lassen. Deshalb wollte er einen Antrag der Widab, der genau das anstrebt, mit einem Änderungsantrag abschmettern. Das hat nicht geklappt. Die Mehrheit der Stadträte ist der Meinung: Aschersleben braucht einen Flächennutzungsplan, der alle Ortsteile einschließt. Die vorliegenden Pläne für die Ortsteile sind zwischen 15 und 28 Jahre alt, sagt Stadtrat Steffen Amme (Widab). Er erinnert an die intensive Arbeit, an Gespräche und Workshops im Zusammenhang mit der Erarbeitung des ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept). „Aber was nützt uns das, wenn wir die Erkenntnisse nicht in einen Plan überführen?“, fragt Amme.