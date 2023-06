Der Heimatverein in Freckleben hat den alten Splitt in der Festscheune der Burg gegen Feinsteinzeugfliesen getauscht. Pünktlich zur 1.050-Jahr-Feier am Wochenende ist alles fertig.

Freckleben/MZ - Wenn am Freitagabend in Freckleben im Rahmen der 1.050-Jahr-Feier die Band Atemlos in der Festscheune auf der Burg zur Auftaktparty einlädt, dann wird das eine kleine Einweihung sein. Seit Januar hat der Heimatverein in der Festscheune,

die bislang keine große Bühne und einen nur mit Splitt bedeckten Fußboden hatte, gearbeitet, damit die Festgäste zum Dorfjubiläum ordentlich feiern können. Es ist der Abschluss des Wiederaufbaus.