Neue Tierbabys im Ascherslebener Zoo

Bei den Litschi-Wasserböcken gab es in diesem Jahr mehrfachen Nachwuchs. In freier Natur sind die Tiere bedroht.

Aschersleben/MZ - Das kleine Äffchen klettert behände am Gitter empor und schaut der Kamera des MZ-Fotografen direkt in die Linse. Klar, schließlich muss es wissen, was da passiert. Das neugierige Kerlchen gehört zum Vierfach-Nachwuchs der Brazza-Meerkatzen im Ascherslebener Zoo. „Jedes Jahr wurde eins geboren – wie die Orgelpfeifen“, sagt Zooleiter Alexander Beck und lacht. Das Jüngste, das sich noch an der Mama festklammert und herumgetragen wird, kam gerade erst im September auf die Welt.