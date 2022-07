Neue Spielgeräte in Ascherslebener Promenadenring

Aschersleben/MZ/kwu - Lust auf eine Partie Schach am Apothekergraben oder eine Runde Tischtennis auf dem Spielplatz am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz? Das ist nun möglich, denn in der Prioritätenliste „Maßnahmen zur Verwendung der Mittel ’Zukunft Innenstadt’“ aus dem Haushaltsjahr 2021 gab es unter anderem einen Antrag zum Aufstellen einer Tischtennisplatte und eines Schachfelds. Beide Aktionsgeräte können ab sofort genutzt werden, informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

