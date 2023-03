Auf 137 Seiten wird dargelegt, was gut ist und wo es klemmt bei der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aschersleben.

Zwölf Kameraden durchlaufen derzeit die Ausbildung zum Maschinisten an der neuen Drehleiter. Jeder muss zwei Prüfungsfahrten machen.

Aschersleben/MZ - 137 Seiten umfasst das Dokument, das derzeit in fast allen Gremien des Stadtrates und in den Ortschaften diskutiert wird. Und auf das die Feuerwehrleute in der Stadt ganz besonders schauen. Es geht um die Risikoanalyse und den Brandschutzbedarf – oder richtiger um deren dritte Fortschreibung.