Neue Leuchten für drei Ascherslebener Straßen

Drei Straßen bekommen in Aschersleben neue LED-Leuchten.

Aschersleben/MZ - Die Heinrich-Zille-Straße, die Käthe-Kollwitz-Straße und die Clara-Zetkin-Straße in Aschersleben bekommen eine neue Straßenbeleuchtung. Der Stadtrat hat einem Ausbau in seiner Sitzung am Mittwochabend zugestimmt.