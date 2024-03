Westdorf/MZ - Die Stadt Aschersleben ist seit dem Brand von zwei Einfamilienhäusern Am Landgraben im Ortsteil Westdorf im vergangenen Sommer hoch sensibilisiert. Die Kritik an der mangelhaften Löschwasserversorgung schlug hohe Wellen. Die Feuerwehrkameraden standen zeitweise auf ihrer Drehleiter und an ihren Schläuchen, ohne einen Tropfen Wasser zu haben. Löschwasser stellten dann Anwohner aus ihren Swimmingpools bereit. Mit Tanklöschfahrzeugen, die bis aus Güsten zur Einsatzstelle beordert wurden, musste Wasser herangeschafft werden.

Doch die Stadt Aschersleben tut etwas gegen die Löschwasserknappheit. Als im Ortsteil Wilsleben eine neue Löschwasserzisterne Ende Januar feierlich übergeben wurde, teilte die Stadt auch mit, dass in Westdorf durch die Midewa mit dem Austausch von Hydranten begonnen wurde und eine Löschwasserpumpeinrichtung am Dorfteich in Schackstedt in Betrieb genommen wurde. Außerdem sei die Stadt dabei, ein Löschwasserkonzept für alle Ortsteile zu erstellen, um Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung abzuleiten, einzuplanen und möglichst schnell zu realisieren.

Sichtbare Überflurhydranten

Konkret wurde zu Westdorf bereits mitgeteilt, dass mit dem Austausch von Unterflurhydranten an der Hauptwasserleitung gegen besser sichtbare Überflurhydranten begonnen wurde. Im Januar war der erste Überflurhydrant gesetzt worden.

Als die MZ Anfang Februar von der Stadt wissen wollte, wie dieser Austausch konkret verfolgt werden soll, hielt sich die Stadt bedeckt. Auf die Fragen, wie viele Hydranten noch getauscht werden oder wie „zeitnah“ im Rathaus eine Entscheidung zur Löschwasserentnahmestelle - ob mobil oder wie in Wilsleben fest - für Westdorf getroffen werden und wie es dann weitergeht, kam nach zwei Wochen nur eine kurze Antwort.

Infos erst Ortschaftsratssitzung

Es sei geplant, umfassend zu den Hydranten im Ortschaftsrat Westdorf zu informieren, teilte Stadtsprecherin Judith Franz mit. „Aktuell stellt das Fachamt die dazu notwendigen Infos noch zusammen“, lautete die Antwort. „Wir werden die Infos nicht vor der Ortschaftsratssitzung herausgeben.“

Die Ratssitzung ist für Dienstag, 5. März, im Dorfgemeinschaftshaus angekündigt. Ab 18.30 Uhr wird sich der Ortschaftsrat laut Tagesordnung eigentlich nur mit einem Thema befassen - der Beschlussfassung zur Verteilung der Ortschaftsmittel im Jahr 2024. Aber unter Informationen der Verwaltung könnte die Stadt über den Stand berichten. Die Ratssitzung dürfte also für die Einwohner von Westdorf doppelt interessant werden. Außerdem gibt es Informationen des Ortsbürgermeisters und eine Einwohnerfragestunde.