Neue Geschäfte sorgen für viel Verpackungsmüll

Aschersleben - Eine Pizza-Verpackung schaut zusammengerollt aus dem Einwurfloch des Papierkorbs am Ascherslebener Holzmarkt, Auf der Abdeckklappe stapeln sich zahlreiche Plastikbecher samt Deckel und Strohhalme. Heute liegt mal nichts daneben, doch gerade an den Wochenenden sieht es im Bereich zwischen Krügerbrücke, Vorderbreite und Taubenstraße schlimm aus, berichtet ein vom Müll genervter Anwohner. Erst hatte hier eine neue Pizzeria eröffnet und dann auch noch ein Laden, in dem sogenannte „Bubble-Teas“ verkauft werden. Süße Drinks, die besonders bei Jugendlichen sehr beliebt sind.

In einer Probierphase werden diese Getränke günstig angeboten. Das lockt viele Kunden an. Entweder wird gleich im Bereich Holzmarkt getrunken oder Pizzas oder Getränke mit in den Park auf die Herrenbreite mitgenommen. Der Müll kann in den oft schon übervollen Mülleimern nicht mehr abgelegt werden und bleibt dann einfach vor Ort liegen.

André Könnecke, der Leiter des Bauwirtschaftshofes, und Stadtsprecherin Annett Krake bestätigen das gestiegene Müllaufkommen. „So schlimm war das vorher nur an langen Wochenenden oder bei Veranstaltungen“, sagt Könnecke. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Verkäufer der Verantwortung stellen und selber Möglichkeiten zur Müllvermeidung suchen oder Entsorgungsbehälter in der Nähe ihrer Verkaufsstände vorhalten.

In Aschersleben sei insgesamt eine Zunahme des Mülls durch Einwegverpackungen im Innenstadtbereich festzustellen, sagt Annett Krake. Durch Corona-Verordnungen und -Bestimmungen hätten Gaststätten und Imbissbetriebe zwangsläufig auf die Abholung von Speisen und Getränken umstellen müssen. Dies erfolge in der Regel in Form von Einwegverpackungen, die dann natürlich entsorgt werden müssen, weiß sie.

Die neue gewerbliche Einrichtungen sorgen für zusätzlichen Einwegverpackungsmüll. Dieser verteile sich dann in der Innenstadt bis zur Herrenbreite und werde in öffentlichen Abfallbehältern entsorgt, schildert Krake. „Diese sind zwar in ausreichender Zahl vorhanden, dennoch gibt es Behälter, die intensiver genutzt werden und dann überlaufen.“ Der Bauwirtschaftshof leert sie regelmäßig und sammelt auch umherliegende Verpackungen ein. „Teilweise auch an den Wochenenden“, betont Annett Krake.

Die Stadt sei bereits auf einzelne Betreiber zugegangen, um diese auf die Reinigung des Umfeldes ihres Geschäftes aufmerksam zu machen „und die zusätzliche Bereitstellung von Müllbehältnissen durch die Betreiber anzuregen“, berichtet Annett Krake weiter. Es müsse auch an die Kundschaft appelliert werden, die Verpackungen in die vorgesehenen Behältern zu werfen, findet sie.

Diana Früchtl, seit Januar Chefin bei Dominos Pizza am Holzmarkt, sammelt in ihrem Umfeld liegende Verpackungen ein. Ihr Mann bringt sie zum Wertstoffhof. Sie weist die Kunden auch hin, dass sie den Müll in ihren eigenen Behälter vor der Ladentür werfen sollten. Ältere machen das auch, doch die Jugendlichen gehen nicht 50 Meter um die Pizza zu essen und bringen den Karton dann zurück, hat sie erfahren.

„Was soll ich machen?“, fragt sie hilflos. Kaum, dass sie etwas weggeholt hat, liegt schon wieder der nächste Müll dort. „Und durch die ganze Stadt kann ich nicht laufen.“ Wenn sie die Pizzen wieder auf Tellern bringen kann, dann sollte sich ihr Problem verringern.

Auch Duc Nguyen, Inhaber der vor drei Wochen eröffneten Homy Tea Bar, sagt, dass regelmäßig leere Plastikbecher eingesammelt werden. Aber wenn Kunden Tees mitnehmen und die Becher woanders fallen lassen, kann er das Problem nicht unter Kontrolle bekommen. Er verspricht aber, die Kunden zu sensibilisieren.

Bei Feststellung achtlos weggeworfenen Mülls werde das Ordnungsamt „die Verursacher auf jeden Fall zur Rechenschaft ziehen und Verwarn- oder Bußgelder verhängen“, kündigt Annett Krake an. Der neue Bußgeldkatalog des Umweltministeriums, der in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, sieht Bußgelder von 20 bis 40 Euro für das Liegenlassen einer einzelnen Obst- und Lebensmittelschale vor, bei mehreren Gegenständen „unbedeutender Art“ 40 bis 80 Euro. Oder Verwarngelder von 20 bis 40 Euro.

Dennoch löst dies nicht das Grundproblem der Müllvermeidung. Hier wünscht sich die Stadt mehr Pfandsysteme für Getränkebecher oder auch mehr Mehrweggeschirr bei der Abgabe von Speisen. Dies würde zu weniger Müll, einer saubereren Umwelt und somit zu einer sauberen Stadt beitragen, denkt die Stadtsprecherin. Sie appelliert an die Betreiber gastronomischer Einrichtungen, „sich für kreative Ideen zur Müllvermeidung zu entscheiden und somit einen eigenen Beitrag zur Müllvermeidung zu leisten“.

Ein Pfandsystem entspreche nicht der Bubble-Tea-Kultur, denkt Duc Nguyen. Allerdings könnten Kunden eigene Becher zum Befüllen mitbringen. „Wir geben Rabatt“, sagt er. „Wir geben uns Mühe und schauen, dass es ordentlich aussieht“, betont Duc Nguyen. Wenn die Probierphase seines Geschäfts vorbei ist, werde auch der Müll geringer ausfallen, ist er überzeugt. (mz)