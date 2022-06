Neue Fahrzeuge für die Ortswehren in Winningen, Drohndorf und Neu Königsaue

Aschersleben/MZ - Drei nagelneue rot-weiße Mannschaftstransportwagen glänzen in der Sonne. Die Autos stehen aufgereiht auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben an der Magdeburger Straße. Am Mittwoch wurden sie offiziell in Dienst gestellt und stehen nun den Ortsfeuerwehren Neu Königsaue, Winningen und Drohndorf zur Verfügung.

