Immer wieder müssen die Feuerwehrleute zu Bränden ausrücken – so wie hier in Frose. Für mehr Sicherheit soll es nun neue Kleidung geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seeland/MZ - Es ist ein großer Wurf, den Stadtrat, Verwaltung und Feuerwehr im Seeland planen: Von 2024 bis 2026 sollen sämtliche aktiven Feuerwehrleute in den sechs Ortsfeuerwehren neu eingekleidet werden. Immerhin 127 Brandschutzjacken und -hosen müssen dafür in den Einkaufskorb, was im finanzschwachen Haushalt der Stadt mit 171.000 Euro zu Buche schlägt.