Neue Drehleiter in der Ascherslebener Wache eingetroffen

Aschersleben/MZ/dan - Eine neue Drehleiter wird der Feuerwehr in Aschersleben in den nächsten Wochen offiziell übergeben. Das Fahrzeug konnte nach mehreren Monaten Bauzeit am vergangenen Freitag von den Kameraden vom Werk in Ulm nach Aschersleben überführt werden.

Wie die Ortsfeuerwehr auf ihrer Facebook-Seite informiert, werden nun noch die fehlenden Gerätekomponenten komplettiert, die Fahrzeugbeklebung vervollständigt und intensive Trainings für Drehleiter-Maschinisten und die Korbbediener durchgeführt. Die neue Drehleiter vom Typ DLA(K) 23/12 soll den inzwischen über 30 Jahre alten Vorgänger vom selben Typ ablösen und ersetzen.

„Nach Abschluss aller erforderlichen Vorbereitungen wird das Fahrzeug zum gegebenen Zeitpunkt durch die Stadt Aschersleben feierlich übergeben und in Dienst gestellt“, heißt es von den Kameraden, die auf Facebook über Details später informieren wollen. Bis dahin liegt noch eine Menge Arbeit an, so ist zu lesen.