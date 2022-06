Neo Rauch eingerahmt wie im Sandwich

Aschersleben - Die alljährlich im Mai stattfindende „Kunstpause“ ist zu Ende. In den vergangenen Wochen wurde in der Grafikstiftung Neo Rauch an der Ascherslebener Herrenbreite allerdings nicht gefaulenzt, sondern vielmehr eine neue Ausstellung vorbereitet. Am gestrigen Freitag wurde die Exposition unter großem Medieninteresse eröffnet. Zu sehen sind neben Arbeiten von Neo Rauch, Werke von Hartwig Ebersbach und Stefan Guggisberg. Gemeinsam repräsentieren sie drei Künstlergenerationen. Mit ihren Unterschieden aber auch mit ihren Gemeinsamkeiten.

