Tag der offenen Gärten Naturnahe Oase: Warum Ascherslebener Hobbygärtner für ihren Garten viel Bewunderung ernten

Die Familie Malecha begrüßt bei ihrer ersten Teilnahme am Tag der offenen Gärten in Aschersleben 224 Besucher. Was diese in der Finkenlust entdecken konnten.