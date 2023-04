Der Magdeburger Regionalverkehrsverbund (Marego) startet ein Pilotprojekt für regionale Tickets. Was steckt hinter der Alternative zum Deutschland-Ticket?

Aschersleben/MZ - Nach dem Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets, mit dem man künftig einen Monat lang deutschlandweit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann, plant der Magdeburger Regionalverkehrsverbund (Marego), zu dem unter anderem auch die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mit Sitz in Bernburg gehört, ein weiteres Ticket, das sich vor allem an die Kurzstreckenfahrer wendet. Diese sollen aller Voraussicht nach ab 1. August in den Genuss des 29-Euro-Tickets kommen.