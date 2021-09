Nachwuchs in Aschersleben feiert den zehnten Geburtstag

Aschersleben/MZ - Der fünfjährige Ben sagt, „ich will auch zur Feuerwehr“, und zeigt auf das Tanklöschfahrzeug vor ihm. Doch damit muss er noch mindestens ein Jahr warten, denn es geht erst ab sechs Jahre in der Kinderwehr los.

Und die Jüngsten der Ascherslebener Feuerwehr hatten am Wochenende Grund zum Feiern. Zehn Jahre besteht die Truppe. Einer, der von Anfang an dabei war, ist Thomas Bläsing. Der damalige Jugendwart erinnert sich noch ganz genau. „Es gab schon eine Jugendwehr, doch was ist mit Kindern, die jünger sind? Wir haben ein Konzept erarbeitet und uns mit dem Landesverband in Verbindung gesetzt, um zu sehen, was möglich ist. Am 1. September ging es dann los. Es waren, glaube ich sechs oder sieben Kinder. Und wir hatten vom ersten Tag an viel Spaß.“

„Wir wollen die Mädchen und Jungen langsam und spielerisch an die Feuerwehr heranführen“

Mittlerweile ist die Kinderwehr auf fast 20 Mitglieder angewachsen. „Tendenz steigend“, wie Kinderfeuerwehrwartin Susan Stemmler sagt. „Wir treffen uns alle 14 Tage. Wir wollen die Mädchen und Jungen langsam und spielerisch an die Feuerwehr heranführen. Kinder ab sechs Jahre sind bei uns jederzeit willkommen. Dabei soll natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen. Aber Theorie gehört auch dazu. Dazu gehören unter anderem erste Hilfe und Fahrzeugkunde.“ Und nicht zu vergessen die Unterstützung der Eltern, ergänzt sie. „Einige haben heute zum Beispiel Kuchen gebacken.“

Einen Einblick in Technik und Ausbildung hat die Feuerwehr mit einem Tag der offenen Tür gegeben. So waren Löschfahrzeuge zu sehen. Und es gab auch Vorführungen beim Löschen von Feuer. Für Michael Schneidewind, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Aschersleben, ist die Arbeit der Feuerwehr unverzichtbar, auch im Bezug auf den Nachwuchs. „In der Kinderwehr werden die Jüngsten in spielerischer Form an die Feuerwehr herangeführt. Und sie lernen zudem, dass sie Teil einer Truppe sind. Und sicher ergeben sich auch neue Freundschaften“, betont er.